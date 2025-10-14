Sondaggi politici l’effetto Toscana ancora non c’è | Pd in calo e sempre più distante da Fratelli d’Italia
La netta vittoria alle elezioni regionali in Toscana del campo largo non fa ancora sentire i suoi effetti nei sondaggi. L’ultima rilevazione di Swg per il TgLa7, effettuata prima di conoscere i risultati della sfida che ha visto Eugenio Giani battere Alessandro Tomasi, non premia infatti le forze di centrosinistra. In realtà a soffrire sono tutti i principali partiti, con un calo diffuso tra Pd, M5s, Lega e Forza Italia. Stabili solamente Fratelli d’Italia e Avs, mentre gli unici partiti che guadagnano consensi sono quelli centristi: Azione, Italia Viva e +Europa. Vediamo cosa emerge dal sondaggio nel dettaglio. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
Leggi anche questi approfondimenti
Fratelli d’Italia registra un leggero calo, mentre Pd e M5s guadagnano qualche decimo. Forza Italia cresce e stacca la Lega. Sono alcuni dei risultati della nuova Supermedia dei sondaggi politici realizzata da Youtrend, che misura come sono cambiate le prefe - facebook.com Vai su Facebook
Sondaggi politici elettorali: i partiti dopo le elezioni in Calabria, lo sciopero pro Gaza e l’accordo di pace di Trump. Gli orientamenti di voto Vai su X
Sondaggi politici elettorali: i partiti dopo le elezioni in Toscana e l’accordo di pace di Trump a Gaza - Altro esito annunciato nell'autunno caldo delle regionali, dopo l'ondata di manifestazioni pro Gaza e l'accordo Israele- msn.com scrive
EXIT POLL SONDAGGI ELEZIONI REGIONALI TOSCANA 2025/ Risultati: Giani tra 50 e 60%, Tomasi peggio di Ceccardi? - Risultati con gli exit poll delle Elezioni Regionali Toscana 2025: la vittoria per Giani o Tomasi, le previsioni e i sondaggi pre- Segnala ilsussidiario.net
Ultimi sondaggi sulle elezioni Regionali Toscana 2025, Eugenio Giani favorito su Alessandro Tomasi - Ultimi sondaggi sulle elezioni regionali della Toscana 2025: Giani in testa con 51- Da virgilio.it