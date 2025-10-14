Sondaggi politici l’effetto Toscana ancora non c’è | Pd in calo e sempre più distante da Fratelli d’Italia

La netta vittoria alle elezioni regionali in Toscana del campo largo non fa ancora sentire i suoi effetti nei sondaggi. L’ultima rilevazione di Swg per il TgLa7, effettuata prima di conoscere i risultati della sfida che ha visto Eugenio Giani battere Alessandro Tomasi, non premia infatti le forze di centrosinistra. In realtà a soffrire sono tutti i principali partiti, con un calo diffuso tra Pd, M5s, Lega e Forza Italia. Stabili solamente Fratelli d’Italia e Avs, mentre gli unici partiti che guadagnano consensi sono quelli centristi: Azione, Italia Viva e +Europa. Vediamo cosa emerge dal sondaggio nel dettaglio. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

