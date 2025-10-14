Sondaggi politici arretrano Pd e M5s nel centrosinistra lieve calo anche per Lega e Forza Italia

L'ultimo sondaggio Swg per La7, pubblicato il 13 ottobre, mostra una situazione di stabilità per le prime sei forze politiche italiane. In crescita Azione, Italia viva e Più Europa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondisci con queste news

Fratelli d’Italia registra un leggero calo, mentre Pd e M5s guadagnano qualche decimo. Forza Italia cresce e stacca la Lega. Sono alcuni dei risultati della nuova Supermedia dei sondaggi politici realizzata da Youtrend, che misura come sono cambiate le prefe - facebook.com Vai su Facebook

Sondaggi politici elettorali: i partiti dopo le elezioni in Calabria, lo sciopero pro Gaza e l’accordo di pace di Trump. Gli orientamenti di voto Vai su X

Sondaggi politici 2025 verso le Regionali: affluenza in crisi/ FdI 29%, Lega supera FI: calo Pd 22%, M5s -9% - Sondaggi politici BidiMedia per inizio ottobre 2025: la crescita di Meloni e Lega, con il M5s, calo per Pd e FI. Lo riporta ilsussidiario.net

Sondaggi politici 2025, fiducia in Meloni sale al 41,4%/ Forza Italia-Lega testa a testa, in crescita M5s - Sondaggi politici 2025, Fdi in calo come la Lega, ma non la fiducia in Giorgia Meloni, che cresce come M5s e Forza Italia nelle intenzioni di voto ... ilsussidiario.net scrive

Il sondaggio politico Swg La7: quadro stabile, ma crescono i centristi e l'astensione - Fratelli d’Italia resta stabile al 30,8 per cento e si conferma primo partito, mentre PD (21,8 per cento) e M5S (13,4 per cento) calano leggermente. Lo riporta ilfoglio.it