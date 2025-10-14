Sommer Inter con la Roma Chivu può puntare su di lui | cosa filtra sulla scelta del titolare

Inter News 24 Sommer Inter, le ultime sul momento del portiere svizzero ex Bayern Monaco dopo l’inizio altalenante di stagione. Tutti i dettagli in merito. In vista della sfida di sabato sera tra Roma e Inter, in programma allo stadio Olimpico, tutti gli occhi sono puntati su Yann Sommer. Il portiere svizzero, classe 1988, è pronto a riprendersi il suo posto tra i pali dopo alcuni giorni di lavoro personalizzato alla Pinetina. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il tecnico Cristian Chivu lo considera il principale candidato a difendere la porta nerazzurra nella gara contro i giallorossi. Sommer, arrivato all’Inter nell’estate 2023, ha garantito solidità e personalità fin dal suo arrivo, diventando uno dei leader silenziosi del gruppo. 🔗 Leggi su Internews24.com

