Solo manganellate dalla polizia | le tensioni in piazza dopo la decisione del Consiglio di Milano su Tel Aviv

"Quando i Verdi ci hanno comunicato che il Consiglio aveva bocciato la sospensione del gemellaggio con Tel Aviv, rabbia e indignazione hanno travolto le transenne", ha raccontato a Fanpage.it Bianca Tedone, referente nazionale di Potere al Popolo (Pap): "Dalla polizia sono arrivate solo manganellate. Questa è l'esatta immagine del progressismo che vuole la Milano di oggi". 🔗 Leggi su Fanpage.it

NON È POSSIBILE TOLLERARE ULTERIORMENTE. CHE LA POLIZIA LI PRENDA SUBITO A MANGANELLATE E LI PORTI IN CARCERE A QUESTA FECCIA UMANA - facebook.com Vai su Facebook

https://radiondadurto.org/?p=199887 - Vent'anni fa il feroce pestaggio di polizia nei confronti di Paolo Scaroni alla stazione di Verona, tifoso del Brescia sopravvissuto alle manganellate della polizia contro i tifosi del Brescia di ritorno da una partita di calcio. Un - X Vai su X

Alla manifestazione non autorizzata per il 7 ottobre a Bologna ci sono stati scontri e tensioni tra manifestanti e polizia - Martedì sera in centro a Bologna ci sono stati scontri e tensioni alla manifestazione non autorizzata per ricordare il 7 ottobre, il giorno dei violenti attacchi compiuti da Hamas in territorio israel ... Come scrive ilpost.it

In piazza per il 7 ottobre, i pro Pal sfidano il divieto in corteo. E finisce a manganellate - A Bologna fitto cordone di poliziotti per la manifestazione che era stata vietata. Segnala bologna.repubblica.it

Tensione in piazza, polizia contro antagonisti - Una nuova protesta, questa volta sfociata anche in uno scontro con la polizia, che ha alzato i manganelli. ilrestodelcarlino.it scrive