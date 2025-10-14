Solidarietà e prevenzione dell' epatite B in Uganda nel ricordo del dottor Ciccorossi

Vaccini contro l’epatite B ai bambini africani nel nome di Pietro Ciccorossi, epatologo dell’Aoup prematuramente scomparso nel 2015. Si chiama 'Against HBV' il progetto umanitario promosso dall’associazione sorta in suo nome consistente nel ridurre, con azioni sanitarie concrete sul posto, la. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

