Soldi all'ospedale per assumere la figlia bufera sul consigliere Fdi Tiero | le colleghe la chiamavano ‘la vip'
"Sei il deus ex machina della Sanità a Latina", gli dicevano i medici che gli chiedevano i favori. Continuano le indagini sul consigliere Enrico Tiero: secondo gli inquirenti avrebbe garantito finanziamenti all'Icot di Latina in cambio dell'assunzione e di favori al lavoro per la figlia. 🔗 Leggi su Fanpage.it
News recenti che potrebbero piacerti
Truffe smascherate, chiedeva soldi in ospedale ai parenti dei pazienti: Modena, 23 settembre 2025 – “Ho chiesto aiuto a tutti ma non sono stato ascoltato e non sapevo più come fare : ho una pensione di mille euro, l’affitto da pagare e una moglie… http://dlvr.it - X Vai su X
A Terni serve un nuovo ospedale. Non tra 10 o 20 anni. e la politica ha il dovere di lavorare nell’unico interesse dei cittadini, fuori da ogni propaganda politica o interesse di parte. . I suoi cittadini - facebook.com Vai su Facebook