Soldi all'ospedale per assumere la figlia bufera sul consigliere Fdi Tiero | le colleghe la chiamavano &#8216;la vip'

Fanpage.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Sei il deus ex machina della Sanità a Latina", gli dicevano i medici che gli chiedevano i favori. Continuano le indagini sul consigliere Enrico Tiero: secondo gli inquirenti avrebbe garantito finanziamenti all'Icot di Latina in cambio dell'assunzione e di favori al lavoro per la figlia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

