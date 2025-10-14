Soffrono come noi basta mettere le aragoste vive nei pentoloni | 6 italiani su 10 contro la bollitura dei crostacei vivi il sondaggio

Il 61% degli italiani è contro la bollitura dei crostacei vivi. È il risultato di un sondaggio reso pubblico durante un incontro organizzato a Milano da Animal Law Italia (Ali), capofila della coalizione “Dalla Parte dei Crostacei” che riunisce 9 associazioni animaliste tra le più rappresentative a livello nazionale. Durante il convegno si sono affrontati sia gli aspetti filosofici generali che gli avanzamenti giuridici per la tutela dei crostacei decapodi (quelli con 10 zampe, come aragoste, gamberi, granchi e scampi). Oramai la scienza è concorde da tempo: ogni animale è un essere senziente e soffre tanto quanto un essere umano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

