Società schermo per emettere fatture false | sequestri anche a Napoli
La Guardia di Finanza di Ascoli Piceno ha eseguito nei giorni scorsi un sequestro preventivo nei confronti dell’amministratore di una società di capitali con sede nel Piceno, su disposizione del GIP di Fermo. Il provvedimento riguarda conti correnti, quote societarie, immobili situati a Napoli e. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Fatture false per 12 milioni con società schermo, sequestri - Società schermo per emettere fatture false per oltre 12 milioni di euro ed evadere imposte per imposte per circa 2 milioni di euro. Scrive msn.com