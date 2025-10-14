Snam confermato accordo per l' acquisizione del 100% di Higas; strada pronta per la distribuzione del metano in più di 1 4 della Sardegna
Francesco Garau, segretario della Filctem Sardegna, dichiara:"Questo accordo apre a un rafforzamento di quel deposito costiero e ci dà garanzia sull’applicazione del Dpcm" Confermato accordo per l'acquisizione del 100% del capitale sociale di Higas da parte di Snam, la conferma arriva dopo un. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
