Smottamento in curva la strada è deformata | via alla riparazione e chiusura al traffico
Inizieranno mercoledì 15 ottobre i lavori, a cura del Comune di Ferrara, per il rifacimento della pavimentazione stradale e delle banchine di un tratto di via Due Torri, a Baura. L'area interessata dall'intervento è il tratto in curva in prossimità del numero civico 276 dove, a causa di uno. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
