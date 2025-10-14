Slow Wine a Milano va in scena tutto il meglio del vino d' Italia

Milanotoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo scorso settembre è stata presentata la nuova bellissima copertina e l’introduzione della sedicesima edizione di Slow Wine a firma del curatore Giancarlo Gariglio con le primissime anticipazioni: le 242 Chiocciole, le 188 Bottiglie, le 49 Monete e i 153 Best Buy di Slow Wine 2026. Senza. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Slow Wine, a Milano va in scena tutto il meglio del vino d'Italia - Lo scorso settembre è stata presentata la nuova bellissima copertina e l’introduzione della sedicesima edizione di Slow Wine a firma del curatore Giancarlo Gariglio con le primissime anticipazioni: le ... Riporta milanotoday.it

“Slow Wine 2026”: a Milano grande degustazione del vino buono e giusto - (askanews) – Torna a Milano, sabato 18 ottobre, la grande degustazione che celebra l’uscita della guida “Slow Wine 2026”, giunta alla 16esima edizione e disponibile dal 15 ottobre in l ... Da msn.com

slow wine milano scenaMilano Wine Week 2025: il programma degli eventi da non perdere tra brindisi, party e itinerari di degustazione - ma anche per chi cerca un modo diverso e dinamico di vivere la città - Riporta mentelocale.it

Cerca Video su questo argomento: Slow Wine Milano Scena