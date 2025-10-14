Slow Wine 2026 | la rivoluzione sostenibile del vino italiano passa anche dalla bottiglia

Nel cuore di Milano, dove le vie si snodano tra architetture contemporanee e memorie industriali, sabato 18 ottobre si prepara a consumarsi un rito che da sedici anni scandisce il calendario degli appassionati di vino italiano. Non sarà una semplice degustazione, ma un incontro tra anime: quelle dei vignaioli che lavorano la terra con rispetto quasi sacrale e quelle di chi cerca nel calice qualcosa di più profondo di una semplice bevanda. Al Superstudio Maxi di via Moncucco, gli spazi si trasformeranno in un racconto liquido dell’Italia vitivinicola. Oltre 450 produttori presenteranno più di 900 vini selezionati, ognuno portando con sé non solo bottiglie ma storie di terra, di scelte coraggiose, di resistenza contro la standardizzazione. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

