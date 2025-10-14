Sky Shield France | la cupola aerea che divide la Francia e inquieta la Russia

L'iniziativa S ky Shield France for Ukraine, conosciuta anche come Skyshield o Heavenly Shield, è nata come una petizione civile all'inizio di settembre 2025. In poche settimane ha raccolto oltre 47.000 firme, attirando l'attenzione di deputati, esperti militari e opinion leader francesi. L'idea è tanto semplice quanto strategicamente delicata: creare una sorta di "scudo aereo" sopra parte dello spazio aereo ucraino, posizionando caccia francesi e alleati in Paesi confinanti come Polonia e Romania per intercettare droni e missili russi in arrivo, senza colpire direttamente il territorio russo. Una proposta simbolica ma tecnicamente possibile.

