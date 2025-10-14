Skriniar Juve rispunta il nome dello slovacco come possibile sostituto di Bremer! Può lasciare il Fenerbahce a queste condizioni | le ultimissime

Skriniar Juve, l’infortunio del brasiliano cambia i piani: l’ex Inter è il prescelto per la difesa, l’addio di Mourinho può favorire l’affare. L’infortunio di Gleison Bremer, che lo costringerà a un lungo stop, obbliga la Juventus a tornare con urgenza sul mercato. Il calciomercato Juve è già al lavoro per individuare il sostituto ideale, un difensore di caratura internazionale in grado di non far rimpiangere il leader brasiliano. E la pista più calda, secondo le ultime indiscrezioni, porta a un clamoroso e suggestivo ritorno in Serie A: quello di Milan Skriniar. Mercato Juve: la suggestione Skriniar. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Skriniar Juve, rispunta il nome dello slovacco come possibile sostituto di Bremer! Può lasciare il Fenerbahce a queste condizioni: le ultimissime

Scopri altri approfondimenti

Dopo l'infortunio di $Bremer, $Juventus pronta a tornare sul $calciomercato di gennaio per $Skriniar (ex Inter) del Fenerbahce o $Kim (ex Napoli) del Bayern Monaco [Gazzetta dello Sport] $Juve - X Vai su X

Skriniar torna sulla sua scelta di trasferirsi al Fenerbahce L'ex Inter racconta anche come la squadra ha preso l'addio di Mourinho - facebook.com Vai su Facebook

Juventus, la priorità ora è il centrale: idea Skriniar. Sull'esterno Molina è sempre in pole - Nella giornata di ieri è stato ufficializzato il ko a Gleison Bremer. Segnala tuttomercatoweb.com

Infortunio Bremer: la Juve pensa a Skriniar come sostituto - Israele da dentro o fuori, Juve su Skriniar Esclusiva Ilicic: «Depressione, bugie su mia moglie e l'addio alla ... Da tuttojuve.com

Skriniar e Kim i nomi per la difesa - Con il nuovo stop di Bremer, la Juventus si prepara a intervenire sul mercato di gennaio per rinforzare la ... Secondo tuttojuve.com