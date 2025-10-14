Skriniar-Juve ora si fa sul serio | l’ex Inter primo nome per la difesa dopo l’infortunio di Bremer
Un infortunio che cambia tutto. La lunga assenza di Gleison Bremer, leader della retroguardia bianconera, costringe la Juventus a tornare sul mercato con urgenza. Il reparto difensivo, già ridotto ai minimi termini, perde il suo pilastro più solido e Igor Tudor chiede rinforzi di spessore. Nelle ultime ore, dalle stanze della Continassa è trapelata una voce che ha acceso l’immaginazione dei tifosi: Milan Skriniar, ex colonna dell’Inter oggi al Fenerbahce, sarebbe diventato il nuovo obiettivo per il mercato invernale. Non una semplice suggestione, ma un’ipotesi che inizia a prendere forma concreta. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
Argomenti simili trattati di recente
L'infortunio di #Bremer complica i piani della #Juventus: i bianconeri tornano a pensare a #Skriniar - X Vai su X
Skriniar torna sulla sua scelta di trasferirsi al Fenerbahce L'ex Inter racconta anche come la squadra ha preso l'addio di Mourinho - facebook.com Vai su Facebook
Gazzetta - La Juventus alla ricerca di un difensore: torna nel mirino Skriniar, occasione Kim dal Bayern Monaco - L'ex Inter in estate si è trasferito a titolo definitivo al Fenerbahce ma l'addio di José Mourinho, sponsor principale dello slovacco, rende la posizione di Skriniar meno sicura in Turchia. Riporta ilbianconero.com
Calciomercato Juventus, Comolli ha deciso: a gennaio arriverà quel difensore - Lo slovacco rappresenta un vecchio pallino dei bianconeri Brutte notizie per la Juventus. Come scrive calcionews24.com
Juve, con Bremer ko torna di moda Skriniar. Molina sempre in cima alla lista per la fascia - Il nuovo stop di Bremer obbliga i bianconeri a muoversi anche in mezzo per gennaio: dal prestito dello slovacco a Kim, “scontento” al Bayern ... Come scrive msn.com