Un infortunio che cambia tutto. La lunga assenza di Gleison Bremer, leader della retroguardia bianconera, costringe la Juventus a tornare sul mercato con urgenza. Il reparto difensivo, già ridotto ai minimi termini, perde il suo pilastro più solido e Igor Tudor chiede rinforzi di spessore. Nelle ultime ore, dalle stanze della Continassa è trapelata una voce che ha acceso l’immaginazione dei tifosi: Milan Skriniar, ex colonna dell’Inter oggi al Fenerbahce, sarebbe diventato il nuovo obiettivo per il mercato invernale. Non una semplice suggestione, ma un’ipotesi che inizia a prendere forma concreta. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Skriniar-Juve, ora si fa sul serio: l’ex Inter primo nome per la difesa dopo l’infortunio di Bremer