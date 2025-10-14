Skriniar Juve colpo in difesa dopo l’infortunio di Bremer | addio Mourinho apre spiragli

Inter News 24 Skriniar Juve, l’ex centrale nerazzurro può veramente approdare alla corte di Tudor? Cosa filtra sul futuro dell’ex Inter e Sampdoria. L’infortunio di Gleison Bremer, costretto a un lungo stop, ha costretto la Juventus a tornare sul mercato con urgenza per individuare un sostituto di caratura internazionale. Nel mirino dei bianconeri è balzato il nome di Milan Skriniar, ex Inter attualmente al Fenerbahce, considerato perfetto per raccogliere l’eredità del brasiliano e garantire leadership in una difesa che rischia di perdere punti di riferimento fondamentali. Igor Tudor e la dirigenza seguono con attenzione il profilo dello slovacco, che vanta grande esperienza internazionale e una profonda conoscenza della Serie A. 🔗 Leggi su Internews24.com

