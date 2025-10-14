Six Kings Slam 2025 montepremi da record | Sinner punta ad oltre 5 milioni di euro

Nel panorama del tennis mondiale, il Six Kings Slam è un evento a parte. Non fa parte del circuito ATP, ma è riuscito a imporsi come il torneo d’esibizione più ricco di sempre, attirando i migliori giocatori del mondo con un montepremi complessivo che supera i 13 milioni di dollari, circa 12 milioni di euro. L’edizione 2025 si gioca a Riad, in Arabia Saudita, dal 15 al 18 ottobre, e segna il ritorno in campo di Jannik Sinner, reduce dal ritiro al Masters 1000 di Shanghai. Sinner torna in campo da campione in carica. Il tennista altoatesino, numero 2 del ranking mondiale, è campione in carica del torneo saudita: nel 2024 aveva vinto la prima edizione battendo nell’ordine Medvedev ai quarti, Djokovic in semifinale e Alcaraz in finale. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

