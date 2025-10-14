Six Kings Slam 2025 | il tabellone di Jannik Sinner Un turno aggiuntivo rispetto ad Alcaraz e Djokovic

Il tabellone della seconda edizione dell’esibizione Six Kings Slam è particolare. Questo perché si gioca in sei, e non in otto: questo fa sì che in due debbano partire dalle semifinali e gli altri quattro dai quarti. Come si determina chi parte prima e chi dopo? Semplice: con il numero degli Slam finora vinti. E, poiché Novak Djokovic e Carlos Alcaraz, con 24 e 6, sono al momento i maggiori pluripremiati, ecco che lo spot in semifinale l’hanno loro. Per Jannik Sinner, che ne ha 4, partenza dai quarti contro Stefanos Tsitsipas, uno dei tre che vero e proprio King non è mai stato, avendo sì raggiunto due finali Slam, ma non avendone conquistata alcuna. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Six Kings Slam 2025: il tabellone di Jannik Sinner. Un turno aggiuntivo rispetto ad Alcaraz e Djokovic

Altre letture consigliate

Quanto guadagna Sinner al Six Kings Slam? Il montepremi record - X Vai su X

Sinner sbarca a Riad per il Six Kings Slam: "Felice di essere di nuovo qui" - facebook.com Vai su Facebook

Calendario Six Kings Slam 2025: orari partite dai quarti alla finale, incroci, tv, streaming - Siamo alla vigilia del torneo d'esibizione Six Kings Slam 2025, in calendario a Riad, in Arabia Saudita, da domani, mercoledì 15 ottobre, giornata ... Come scrive oasport.it

Six Kings Slam, date e tabellone torneo: è ancora Sinner contro Alcaraz - L'italiano ha vinto la scorsa edizione, battendo in finale proprio lo spagnolo ... Riporta tuttosport.com

Sinner e Alcaraz accolti come re a Riad: il Six Kings Slam aspetta la super finale - L’apostrofo ci sta, e bello grande, tra loro, i soliti noti, Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, e l’oro, la montagna di dollari, il palio da domani nel super- Lo riporta ilmessaggero.it