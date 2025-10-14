Six Kings Slam 2025 | calendario 15 ottobre | orari e ordine delle partite tv streaming

Mercoledì 15 ottobre è la giornata inaugurale del Six Kings Slam 2025, seconda edizione del milionario torneo esibizione in programma sul veloce indoor della ANB Arena a Riad (in Arabia Saudita). Il vincitore finale si aggiudicherà un montepremi da 6 milioni di dollari, ma tutti i partecipanti riceveranno un gettone di 1,5 milioni per la sola presenza. Il day-1 vedrà lo svolgimento dei due incontri di primo turno, che completeranno il quadro delle semifinali. Grande attesa soprattutto per il debutto dell’azzurro Jannik Sinner, che trova il greco Stefanos Tsitsipas (chiamato dagli organizzatori per sostituire l’infortunato Jack Draper) con l’obiettivo di sfidare poi giovedì Novak Djokovic, mentre a seguire ci sarà lo scontro tra il tedesco Alexander Zverev e lo statunitense Taylor Fritz che designerà il primo sfidante di Carlos Alcaraz. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Six Kings Slam 2025: calendario 15 ottobre: orari e ordine delle partite, tv, streaming

