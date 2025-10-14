Six King Slam 2025 i montepremi | tutte le cifre di partecipanti e vincitore

Finalmente ci siamo: torna l'appuntamento con il Six Kings Slam, la ricca esibizione di Riyad (Arabia Saudita), in programma dal 15 al 18 ottobre, che vedrà protagonisti sei tra i migliori giocatori al mondo. Si ripartirà dal titolo vinto nella prima edizione da Jannik Sinner, anche quest'anno tra i protagonisti del torneo che si troverà di fronte i rivali Carlos Alcaraz e Novak Djokovic. Si giocherà sul cemento indoor del "The Venue", un impianto che può ospitare 8.000 spettatori. Il format è lo stesso del 2024. Ci sarà un tabellone con due giocatori direttamente in semifinale grazie a un "bye", e quattro impegnati nel primo turno. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

