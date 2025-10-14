Jannik Sinner farà il proprio esordio al Six Kings Slam nella giornata di mercoledì 15 ottobre, quando affronterà il greco Stefanos Tsitsipas ai quarti di finale sul cemento di Riad. Dopo il ritiro per crampi in occasione del terzo turno del Masters 1000 di Shanghai contro l’olandese Tallon Griekspoor, il numero 2 del mondo scenderà nuovamente in campo per prendere parte al torneo più ricco della stagione: 1,5 milioni di dollari per ogni partecipante e 6 milioni di dollari complessivi al vincitore. Si tratta di un’esibizione e non vengono messi in palio punti ATP, ma il lauto montepremi sarà uno stimolo per i sei giocatori invitati in Arabia Saudita. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sinner-Tsitsipas, ufficiale l’orario del Six Kings Slam: c’è una novità rispetto alle informazioni iniziali