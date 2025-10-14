Sinner spiazza Zverev con la domanda più spontanea al Six Kings Slam | non ne sapeva niente

Jannik Sinner torna in campo a Riyadh nel Six Kings Slam. In Arabia si è allenato con Zverev, al tedesco, in un breve break, ha chiesto con chi avesse perso a Shanghai. Sinner così ha dimostrato di aver totalmente staccato con il tennis nei giorni seguenti al ritiro per crampi in Cina. 🔗 Leggi su Fanpage.it

