Sinner pronto per Riad e a mettersi in gioco in altri tornei | in campo domani contro Tsisipas per la prima volta in diretta su Netflix

Per la prima volta in diretta solo su Netflix, domani, mercoledì 15 ottobre, arriva il torneo Six Kings Slam, che vedrà i più grandi campioni del tennis contendersi il titolo di campione. I protagonisti della prima giornata, che scenderanno sul campo dell’ Anb Arena di Riyadh, in Arabia Saudita, alle 18:30 ora italiana, saranno Alexander Zverev (Germania) vs. Taylor Fritz (Usa), seguiti (non prima delle 20:00), dal campione italiano Jannik Sinner vs. Stefano Tsitsipas (Grecia). La telecronaca sarà affidata alle voci di Federico Ferrero e Guido Monaco. Sinner torna in campo: domani a Riad. «Sì sono contento, è il secondo anno consecutivo che posso giocare a tennis qui, vediamo come sarà l’atmosfera ma sono contento. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

