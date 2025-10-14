Sinner pronto all' esordio a Riad | ecco chi affronterà

Torna il torneo esibizione più ricco del mondo. Da domani a Riad al via la seconda edizione del Six Kings Slam, che vedrà affrontarsi i migliori tennisti del mondo tra cui l'ex numero uno Sinner e il rivale Alcaraz, e che mette in palio ben sei milioni di euro per il vincitore. Un anno fa fu proprio Sinner a conquistare la prima edizione del torneo battendo in finale Alcaraz e quest'anno l'azzurro proverà a bissare in vista del finale di stagione che lo vedrà protagonista della rincorsa allo spagnolo in vetta alla classifica Atp. Domani alle 18 italiane Jannik sfiderà il greco Tsitsipas per i quarti del torneo che lo vede nel lato del "tabellone" di Djokovic, già in semifinale come Alcaraz che si trova dal lato opposto. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Sinner pronto all'esordio a Riad: ecco chi affronterà

