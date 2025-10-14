Sinner montepremi record al Six Kings Slam | quanto può guadagnare

(Adnkronos) – Quanto guadagna Jannik Sinner al Six Kings Slam? Il tennista azzurro si prepara a debuttare nel ricchissimo torneo esibizione di Riad a cui arriva da campione in carica dopo aver battuto Carlos Alcaraz nella finale dello scorso anno. Nonostante non appartenga al calendario ufficiale Atp, il torneo di Riad ha un’attrattiva particolare per i migliori tennisti del mondo, e cioè il montepremi record, il più alto mai messo in palio da un torneo di tennis. Oltre a Sinner, parteciperanno al torneo anche Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, Taylor Fritz, Alexander Zverev e Stefanos Tsitsipas, che affronterà proprio l’azzurro nei quarti di finale. 🔗 Leggi su Seriea24.it © Seriea24.it - Sinner, montepremi record al Six Kings Slam: quanto può guadagnare

