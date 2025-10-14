Sinner | I crampi a Shanghai? Fattore mentale errore mio E per ora conferma Vienna e Parigi

Il numero 2 del ranking alla vigilia del debutto nel Six Kings Slam in programma domani (ore 21) contro Tsitsipas: "Avversario tosto. Ma sono pronto per Riad e, soprattutto, per i tornei di Vienna, Parigi e Torino". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Sinner: "I crampi a Shanghai? Fattore mentale, errore mio". E per ora conferma Vienna e Parigi

