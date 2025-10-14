Sinner | I crampi a Shanghai? Errore mio E da Parigi arriva la ‘chiamata’ per tornare numero uno

Ildifforme.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – “I crampi a Shanghai? Ho fatto due giorni di pausa, poi ci siamo rimessi al lavoro. Mi sento bene fisicamente e mentalmente. Sono pronto per Riad e per i tornei di Vienna, Parigi e Torino”. Jannik Sinner parla così dall’Arabia Saudita, alla vigilia del match di domani nei quarti del Six Kings Slam . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

sinner i crampi a shanghai errore mio e da parigi arriva la 8216chiamata8217 per tornare numero uno

© Ildifforme.it - Sinner: “I crampi a Shanghai? Errore mio”. E da Parigi arriva la ‘chiamata’ per tornare numero uno

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

sinner crampi shanghai erroreSinner: "I crampi a Shanghai? Fattore mentale, errore mio". E per ora conferma Vienna e Parigi - Il numero 2 del ranking alla vigilia del debutto nel Six Kings Slam in programma domani (ore 21) contro Tsitsipas: "Avversario tosto. Si legge su msn.com

sinner crampi shanghai erroreSinner-Griekspoor Masters Shanghai: Jannik si ritira nel terzo set, crampi e lacrime - Griekspoor, Jannik costretto al ritiro nel 3° turno del Masters 1000 di Shanghai per crampi: aveva sprecato l'opportunità di chiudere nel secondo set. sport.virgilio.it scrive

sinner crampi shanghai erroreSinner ritirato per crampi a Shanghai, agli ottavi passa Griekspoor, a Pechino regine Errani e Paolini - Sinner ritirato per i crampi al torneo di Shanghai, agli ottavi passa Griekspoor, Pechino di nuovo regine Sara Errani e Jasmine Paolini. Segnala blitzquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Sinner Crampi Shanghai Errore