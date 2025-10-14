Sinner | I crampi a Shanghai? Errore mio E da Parigi arriva la ‘chiamata’ per tornare numero uno
(Adnkronos) – “I crampi a Shanghai? Ho fatto due giorni di pausa, poi ci siamo rimessi al lavoro. Mi sento bene fisicamente e mentalmente. Sono pronto per Riad e per i tornei di Vienna, Parigi e Torino”. Jannik Sinner parla così dall’Arabia Saudita, alla vigilia del match di domani nei quarti del Six Kings Slam . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Sinner "Ho fatto due giorni di pausa [dopo i crampi a Shanghai] e poi ci siamo rimessi a lavorare: mi sento bene fisicamente e mentalmente, siamo pronti qui e per i prossimi tornei, Vienna, Parigi, Torino: speriamo di finire per bene l'anno. Sono contento,
SIX KINGS SLAM : Sinner torna in campo al Six Kings Slam di Riad! Slam dei Re e dei Milioni Il nostro Jannik Sinner dopo il ritiro a Shanghai per i crampi, è pronto a tornare in campo al Six Kings Slam, il ricchissimo torneo-esibizione (senza punti v
Sinner: "I crampi a Shanghai? Fattore mentale, errore mio". E per ora conferma Vienna e Parigi - Il numero 2 del ranking alla vigilia del debutto nel Six Kings Slam in programma domani (ore 21) contro Tsitsipas: "Avversario tosto.
Sinner-Griekspoor Masters Shanghai: Jannik si ritira nel terzo set, crampi e lacrime - Griekspoor, Jannik costretto al ritiro nel 3° turno del Masters 1000 di Shanghai per crampi: aveva sprecato l'opportunità di chiudere nel secondo set.
Sinner ritirato per crampi a Shanghai, agli ottavi passa Griekspoor, a Pechino regine Errani e Paolini - Sinner ritirato per i crampi al torneo di Shanghai, agli ottavi passa Griekspoor, Pechino di nuovo regine Sara Errani e Jasmine Paolini.