"I crampi a Shanghai? Ho fatto due giorni di pausa, poi ci siamo rimessi al lavoro. Mi sento bene fisicamente e mentalmente. Sono pronto per Riad e per i tornei di Vienna, Parigi e Torino". Jannik Sinner parla così dall'Arabia Saudita, alla vigilia del match di domani nei quarti del Six Kings Slam .

© Ildifforme.it - Sinner: “I crampi a Shanghai? Errore mio”. E da Parigi arriva la ‘chiamata’ per tornare numero uno