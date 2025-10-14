Sinner altro che Six Kings Slam | cifra folle per il nuovo torneo

Sportface.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Se in molti pensavano che il Six Kings Slam fosse il torneo più ricco del tennis, da oggi non è più così. Annunciato il nuovo torneo dal montepremi pazzesco. Il conto alla rovescia è iniziato. Jannik Sinner è pronto a tornare in campo per il Six Kings Slam, l’esibizione di lusso che dal 15 al 18 ottobre infiammerà Riyadh, in Arabia Saudita. Un torneo che non assegna punti ATP ma che, per prestigio e caratura dei partecipanti, vale quasi quanto uno Slam vero e proprio. Il format è semplice e spettacolare: sei dei migliori tennisti del mondo – tra cui Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, Alexander Zverev, Taylor Fritz e Stefanos Tsitsipas – si sfideranno in incontri diretti per contendersi il titolo di “Re dei Re”. 🔗 Leggi su Sportface.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

sinner altro six kingsSix Kings Slam, Sinner: “I crampi a Shanghai una cosa mentale” - Interviste | In attesa dell'esordio al Six Kings Slam contro Stefanos Tsitsipas, Jannik Sinner rassicura sulle proprie condizioni fisiche: “Pronto per Vienna, Parigi e Torino” ... Da ubitennis.com

Su che canale vedere in tv Sinner-Tsitsipas, Six Kings Slam 2025: orario, programma, streaming - Domani, mercoledì 15 ottobre, Jannik Sinner e Stefanos Tsitsipas saranno i protagonisti della partita d'apertura del Six King Slam 2025, seconda edizione ... Lo riporta oasport.it

sinner altro six kingsSinner-Tsitsipas, ufficiale l’orario del Six Kings Slam: c’è una novità rispetto alle informazioni iniziali - Jannik Sinner farà il proprio esordio al Six Kings Slam nella giornata di mercoledì 15 ottobre, quando affronterà il greco Stefanos Tsitsipas ai quarti di ... Scrive oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Sinner Altro Six Kings