Sinner altro che Six Kings Slam | cifra folle per il nuovo torneo

Se in molti pensavano che il Six Kings Slam fosse il torneo più ricco del tennis, da oggi non è più così. Annunciato il nuovo torneo dal montepremi pazzesco. Il conto alla rovescia è iniziato. Jannik Sinner è pronto a tornare in campo per il Six Kings Slam, l’esibizione di lusso che dal 15 al 18 ottobre infiammerà Riyadh, in Arabia Saudita. Un torneo che non assegna punti ATP ma che, per prestigio e caratura dei partecipanti, vale quasi quanto uno Slam vero e proprio. Il format è semplice e spettacolare: sei dei migliori tennisti del mondo – tra cui Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, Alexander Zverev, Taylor Fritz e Stefanos Tsitsipas – si sfideranno in incontri diretti per contendersi il titolo di “Re dei Re”. 🔗 Leggi su Sportface.it