Sinner a Riad per l’esibizione da 6 milioni di dollari ora sta una favola | Dopo due giorni di pausa mi sento davvero bene

Jannik Sinner si trova ora a Riad. È pronto a ripartire dal Six Kings Slam, torneo di esibizione che il numero 2 del mondo aveva vinto nella scorsa stagione. I partecipanti sono sei: Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Alexander Zverev, Taylor Fritz, Novak Djokovic, Stefanos Tsitsipas. Alcaraz e Djokovic partono direttamente dalle semifinali. Sinner sfiderà Tsitsipas domani alle 18:30. Non è un torneo, è un’esibizione. Ma un’esibizione milionaria. Chi la vince, si porta a casa sei milioni di dollari. Ciascun partecipante si accontenterà di 1,5 milioni di dollari. Il montepremi totale è di 13,5 milioni di dollari. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Sinner a Riad per l’esibizione da 6 milioni di dollari, ora sta una favola: «Dopo due giorni di pausa, mi sento davvero bene»

