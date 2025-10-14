Sindaco eletto grazie ai voti al suo cane | il Tar del Veneto conferma la vittoria
Un caso singolare ha attirato l’attenzione a Porto Viro, in provincia di Rovigo: tre schede con il nome “Thor”, il cane del candidato sindaco Mario Mantovan, sono state considerate voti validi dal Tar del Veneto, che ha confermato la sua elezione. Il tribunale amministrativo ha respinto il ricorso dello sfidante Stefano Permunian, convalidando il risultato ottenuto da Mantovan, vincitore per solo sette voti . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
Mario Mantovan, sindaco eletto per 7 voti: su 3 c'era scritto Thor, il nome del suo cane. L'avversario fa ricorso ma perde: «Voti validi» - Il cane Thor del neoeletto sindaco di Porto Viro, in provincia di Rovigo, Mario Mantovan è stato individuato come parte della campagna elettorale per le comunali dello ... Si legge su msn.com
