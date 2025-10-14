Sindaco eletto grazie ai voti al suo cane | il Tar del Veneto conferma la vittoria

Lidentita.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un caso singolare ha attirato l’attenzione a Porto Viro, in provincia di Rovigo: tre schede con il nome “Thor”, il cane del candidato sindaco Mario Mantovan, sono state considerate voti validi dal Tar del Veneto, che ha confermato la sua elezione. Il tribunale amministrativo ha respinto il ricorso dello sfidante Stefano Permunian, convalidando il risultato ottenuto da Mantovan, vincitore per solo sette voti . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

sindaco eletto grazie ai voti al suo cane il tar del veneto conferma la vittoria

© Lidentita.it - Sindaco eletto grazie ai voti al suo cane: il Tar del Veneto conferma la vittoria

Altre letture consigliate

sindaco eletto grazie votiMario Mantovan, sindaco eletto per 7 voti: su 3 c'era scritto Thor, il nome del suo cane. L'avversario fa ricorso ma perde: «Voti validi» - Il cane Thor del neoeletto sindaco di Porto Viro, in provincia di Rovigo, Mario Mantovan è stato individuato come parte della campagna elettorale per le comunali dello ... Si legge su msn.com

sindaco eletto grazie votiEletti FdI Toscana, risultati nomi consiglieri Regionali 2025/ Voti preferenze: seggi in Consiglio con Tomasi - Eletti FdI in Toscana dopo le Elezioni Regionali 2025: chi entra in consiglio assieme ad Alessandro Tomasi e risultati del 2020 ... Secondo ilsussidiario.net

sindaco eletto grazie votiVeneto, sindaco eletto per pochi voti alcuni andati al suo cane: il Tar convalida - Un dettaglio fuori dall'ordinario ha segnato le elezioni amministrative a Porto Viro, nel Rodigino: tre schede con la scritta "Thor" - Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Sindaco Eletto Grazie Voti