Sindaco eletto grazie ai voti al suo cane | il Tar del Veneto conferma la vittoria

Un caso singolare ha attirato l'attenzione a Porto Viro, in provincia di Rovigo: tre schede con il nome "Thor", il cane del candidato sindaco Mario Mantovan, sono state considerate voti validi dal Tar del Veneto, che ha confermato la sua elezione. Il tribunale amministrativo ha respinto il ricorso dello sfidante Stefano Permunian, convalidando il risultato ottenuto da Mantovan, vincitore per solo sette voti . L'Identità.

