Sindaco di sinistra eletto grazie ai voti del suo cane | le schede col nome Thor per i giudici sono valide

Grazie Thor, avrebbe dovuto dire Mario Mantovan, più che grazie elettori: il sindaco di Porto Viro, comune veneto in provincia di Rovigo, salva la sua poltrona grazie al suo fedelissimo cane, immortalato in tante foto sui social. La Cassazione ha deciso che tre schede col nome dell’animale, “Thor”, vanno considerate valide e non devono essere annullate perché in qualche modo riconducono a lui e non sono da considerare un segno di riconoscimento delle stesse. Mantovan, eletto con la lista civica “Viva Porto Viro”, pur essendosi sempre definito civico e indipendente dai partiti tradizionali, aveva incassato voti sia dal Pd che dal M5S, che ne avevano rivendicato pubblicamente la vittoria, collocandosi nell’alveo del centrosinistra e in contrapposizione al centrodestra. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

