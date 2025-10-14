Sindacati sotto la fabbrica lo sciopero dopo la morte dell' operaio 29enne

Bolognatoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si sono radunati davanti al cancello i sindacalisti della Righi Lavorazioni Meccaniche di San Giorgio di Piano, nel presidio che martedì mattina si è stretto attorno a Billal Md, il collega di 29 anni che ha perso la vita mentre lavorava nella fabbrica della bassa bolognese.“Siamo qui non solo. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

sindacati sotto fabbrica scioperoEx Ilva, i sindacati preparano il corteo verso Palazzo di Città. Dialogo commissari-Bedrock per migliorare l'offerta - I sindacati Fim, Fiom e Uilm preparano lo sciopero nell’ex Ilva che giovedì coinvolgerà tutto il gruppo, e quindi i diversi stabilimenti, per l’intera giornata. Scrive quotidianodipuglia.it

sindacati sotto fabbrica scioperoConfronti nell'ex Ilva, i lavoratori preparano la protesta - Si potrebbe tenere nella settimana che va dal 13 al 19 ottobre lo sciopero nazionale annunciato dai sindacati Fim, Fiom e Uilm per contestare le mancate risposte del Governo in ... Secondo quotidianodipuglia.it

sindacati sotto fabbrica scioperoEx Ilva, sciopero il 16 ottobre in tutti gli stabilimenti. I sindacati: «Il governo ne assuma la guida» - L’annuncio dei vertici di Fim, Fiom e Uilm: «Dal governo inaccettabile silenzio, assuma la guida della ex Ilva con un forte intervento pubblico che guidi la transizione e il rilancio» ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Sindacati Sotto Fabbrica Sciopero