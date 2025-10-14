Ogni anno, il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane organizza circa 900mila giornate di formazione, con un investimento complessivo di 22 milioni di euro. Oltre il 70% delle attività è dedicato ai mestieri legati al core business, il 20% alla sicurezza e il restante 10% allo sviluppo di competenze manageriali. “Si tratta di conoscenze che devono essere sempre più trasversali, unendo competenze tecniche e umanistiche, perché oggi è fondamentale saper affrontare sia le complessità tecnologiche sia quelle sociali e relazionali”, ha spiegato Simonetta Serafini, Responsabile People Development del Gruppo FS Italiane, al panel “Il successo del legame tra offerta formativa e impresa” dell’evento “Job Evolution 2025” del Sole 24 Ore. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Simonetta Serafini (Gruppo Fs): “Ogni anno investiti 22 milioni di euro nella formazione aziendale”