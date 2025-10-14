Simonetta Serafini Gruppo Fs | Ogni anno investiti 22 milioni di euro nella formazione aziendale
Ogni anno, il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane organizza circa 900mila giornate di formazione, con un investimento complessivo di 22 milioni di euro. Oltre il 70% delle attività è dedicato ai mestieri legati al core business, il 20% alla sicurezza e il restante 10% allo sviluppo di competenze manageriali. “Si tratta di conoscenze che devono essere sempre più trasversali, unendo competenze tecniche e umanistiche, perché oggi è fondamentale saper affrontare sia le complessità tecnologiche sia quelle sociali e relazionali”, ha spiegato Simonetta Serafini, Responsabile People Development del Gruppo FS Italiane, al panel “Il successo del legame tra offerta formativa e impresa” dell’evento “Job Evolution 2025” del Sole 24 Ore. 🔗 Leggi su Tpi.it
