Simona Ventura la doccia gelata al risveglio | Chiusura anticipata

News tv. “Da chiusura anticipata”. Simona Ventura, la doccia gelata al risveglio: cosa succede – Serata amara per Simona Ventura. Il suo “Grande Fratello” rischia seriamente una chiusura anticipata, dopo il tracollo negli ascolti registrato lunedì 13 ottobre. Mentre Canale 5 tentava di rilanciare un reality sempre più in affanno, la concorrenza Rai brillava senza rivali: “Blanca 3” su Rai1 ha stravinto la sfida, doppiando il reality e conquistando il pubblico della prima serata. Una brutta notizia per la conduttrice, che aveva scommesso tutto su questa stagione per riconquistare il suo posto d’onore nel prime time. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Simona Ventura, la doccia gelata al risveglio: “Chiusura anticipata”

