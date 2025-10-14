Simona Ventura annuncia l'accordo di pace tra Israele e Hamas ai concorrenti del GF la reazione di Rasha

Nella puntata del GF del 13 ottobre, Simona Ventura ha annunciato ai concorrenti l'accordo di pace tra Israele e Hamas voluto da Trump. "Siamo testimoni di un grande evento che verrà ricordato nei libri di storia", le parole della conduttrice. Rasha, di origini palestinesi, turbata ha commentato: "Fa male la distruzione che c'è stata". 🔗 Leggi su Fanpage.it

