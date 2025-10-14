Ha vissuto questa competizione elettorale con meno "ansia da prestazione" per la ricerca di preferenze rispetto ai colleghi di partito, ma Simona Querci, inserita (per certi versi, un po’ a sorpresa) nel listino bloccato regionale del Pd, non si è tirata certo indietro: "ho sentito ancora di più la responsabilità e non potevo certo adagiarmi sugli allori – ci racconta –, sapendo che devo essere molto attiva ed operativa su scala regionale e non solo a Pistoia ". A livello generale, un bel successo per il presidente uscente Eugenio Giani con la spinta importante del Pd nonostante in provincia il centrodestra continua a rimanere in testa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Simona plaude la squadra: "Ci sono tutte le anime Pd"