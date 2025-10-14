Simona plaude la squadra | Ci sono tutte le anime Pd
Ha vissuto questa competizione elettorale con meno "ansia da prestazione" per la ricerca di preferenze rispetto ai colleghi di partito, ma Simona Querci, inserita (per certi versi, un po’ a sorpresa) nel listino bloccato regionale del Pd, non si è tirata certo indietro: "ho sentito ancora di più la responsabilità e non potevo certo adagiarmi sugli allori – ci racconta –, sapendo che devo essere molto attiva ed operativa su scala regionale e non solo a Pistoia ". A livello generale, un bel successo per il presidente uscente Eugenio Giani con la spinta importante del Pd nonostante in provincia il centrodestra continua a rimanere in testa. 🔗 Leggi su Lanazione.it
