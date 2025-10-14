Analizzare le cose nel dettaglio. Silvio Baldini non ha apprezzato l’approccio della sua Nazionale U21 quest’oggi nella sfida contro l’Armenia, partita valida per le qualificazioni agli Europei 2027 di categoria. Il match è finito 5-1 per gli azzurrini, ma nel primo tempo lo 0-0 col rigore sbagliato da Cher Ndour è stato poco gradito dal tecnico italiano. “ Sembrava una partita del giovedì, con una squadra che ha poca voglia. Poi nella ripresa abbiamo fatto qualche cambio e c’è stato lo spirito giusto. Per fortuna siamo stati concreti perché poi con l’atteggiamento dell’inizio si rischiano le brutte figure, le partite facili non esistono “, ha dichiarato Baldini ai microfoni della Rai. 🔗 Leggi su Oasport.it

Silvio Baldini resta cauto: "Ninna nanna nel primo tempo. Io bravo? Solo se raggiungerò un obiettivo importante