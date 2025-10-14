Silvia Toffanin torna in prima serata su Canale 5 con This is Me – Mercoledì 15 ottobre

Mercoledì 15 ottobre, Silvia Toffanin torna in prima serata su Canale 5 con un nuovo e attesissimo show: “This is Me”. Un programma che promette di emozionare e ispirare, raccontando le storie di grandi protagonisti dello spettacolo, dello sport e della musica che hanno trasformato la loro passione in una carriera straordinaria. “This is Me” è un viaggio unico nel talento, nella determinazione e nell’umanità di chi, con sacrificio e dedizione, è riuscito a trasformare i sogni in realtà, diventando un esempio per milioni di persone. “This is Me”: gli ospiti della prima puntata. La puntata inaugurale vedrà sul palco alcuni tra i più grandi nomi del panorama italiano e internazionale: Laura Pausini, pluripremiata pop star internazionale con oltre 70 milioni di dischi venduti nel mondo, vincitrice di un Grammy e un Golden Globe. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

