Silvia Toffanin torna in prima serata su Canale 5 con This is Me – Mercoledì 15 ottobre
Mercoledì 15 ottobre, Silvia Toffanin torna in prima serata su Canale 5 con un nuovo e attesissimo show: “This is Me”. Un programma che promette di emozionare e ispirare, raccontando le storie di grandi protagonisti dello spettacolo, dello sport e della musica che hanno trasformato la loro passione in una carriera straordinaria. “This is Me” è un viaggio unico nel talento, nella determinazione e nell’umanità di chi, con sacrificio e dedizione, è riuscito a trasformare i sogni in realtà, diventando un esempio per milioni di persone. “This is Me”: gli ospiti della prima puntata. La puntata inaugurale vedrà sul palco alcuni tra i più grandi nomi del panorama italiano e internazionale: Laura Pausini, pluripremiata pop star internazionale con oltre 70 milioni di dischi venduti nel mondo, vincitrice di un Grammy e un Golden Globe. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
Altre letture consigliate
Ospitata da Silvia Toffanin in occasione dell'uscita del suo nuovo film, dal titolo Amata, l'attrice 40enne ha condiviso alcuni aneddoti di quando è diventata mamma del piccolo Orlando - facebook.com Vai su Facebook
? | OGGI SU CANALE 5 Alessandro Michieletto ospite di “Verissimo”, il rotocalco settimanale condotto da Silvia Toffanin: guarda l'intervista completa #? #trentinonelcuore - X Vai su X
Silvia Toffanin torna in prima serata su Canale 5 con “This is Me” – Mercoledì 15 ottobre - Mercoledì 15 ottobre, Silvia Toffanin torna in prima serata su Canale 5 con un nuovo e attesissimo show: “This is Me”. Riporta superguidatv.it
This Is Me, Silvia Toffanin dice addio agli allievi di Amici: la prima ospite è un'icona - Il talk evento cambia pelle e si apre ai grandi nomi dello spettacolo e dello sport: nella prima serata una show girl pazzesca. Si legge su libero.it
This Is Me 2025 con Silvia Toffanin su Canale 5: quando inizia, ospiti e anticipazioni - This Is Me 2025, il programma di successo presentato da Silvia Toffanin torna su Canale 5 con tanti ospiti e storie emozionanti! Da superguidatv.it