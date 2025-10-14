Silvia Toffanin debutta in prima serata con This is me | storie di talento passione e successo

Mercoledì 15 ottobre, Silvia Toffanin torna su Canale 5 in prima serata con "This is me", uno show inedito e ricco di emozioni che celebra la forza dei sogni, la determinazione e il talento di chi è riuscito a trasformare la propria passione in una professione. Con la sua consueta eleganza e sensibilità, la conduttrice accompagna il pubblico in un viaggio tra storie di vita autentiche e coinvolgenti, raccontate direttamente dai protagonisti: nomi eccellenti dello spettacolo, dello sport e della musica che hanno raggiunto traguardi straordinari, diventando fonte di ispirazione per intere generazioni.

