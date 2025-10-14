Silvia Laquintana la violinista foggiana che suonerà per il Papa
La Commissione Cultura esprime soddisfazione e palude al riconoscimento del talento della giovanissima musicista foggiana Silvia Laquintana. La violinista, studentessa del liceo musicale Poerio di Foggia, è stata selezionata dal Maestro Uto Ughi per il concerto dedicato al Giubileo Nazionale. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
