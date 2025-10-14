All’indomani delle elezioni regionali in Toscana, che hanno confermato la vittoria del centrosinistra, il M5s si ferma al 4,3%. Un risultato che il deputato pentastellato Francesco Silvestri commenta ai microfoni di Radio Radicale, analizzando sia la performance del Movimento, sia il ruolo della nuova formazione Casa Riformista, promossa da Italia Viva e dalle altre sigle del fronte centrista e riformista. “Ci sono più fattori – spiega Silvestri – la Toscana è una terra particolare, dove Renzi è ancora forte. Si è sviluppata una lista alternativa di persone che hanno una sensibilità, per certi versi, molto simile a quella di parte del Movimento 5 Stelle. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Silvestri (M5s): “Alleanza nazionale coi centristi? Calenda è instabile, va capito con l’oroscopo. Renzi è intelligente ma inaffidabile”