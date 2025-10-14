signa maxi incendio alla frosini ordinanza del sindaco per i fumi

di Lisa Ciardi SIGNA Gravissimo incendio alla Frosini di Signa, azienda specializzata in minuteria metallica per l’ alta moda. La ditta di via Amendola è stata interessata ieri da un importante rogo, col quale hanno a lungo combattuto diverse squadre di vigili del fuoco. Sul posto anche personale del Comune, agenti della polizia municipale e squadre della protezione civile. Il fuoco avrebbe iniziato a manifestarsi in tarda mattinata, ma in un primo tempo i vigili del fuoco sarebbero riusciti a contenere le fiamme. Intorno alle 14 però il rogo avrebbe preso forza, attaccando anche il tetto. Le operazioni di spegnimento e di bonifica sono quindi proseguite per diverse ore, mentre un’alta colonna di fumo nero è diventata visibile anche a grande distanza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

