Siena | effetto Giani trainato dal Pd I Dem primo partito al 42% la provincia roccaforte rossa
Siena, 14 ottobre 2025 – Nessuna sorpresa nelle urne: la provincia di Siena non sposta di un millimetro il proprio orientamento a sinistra e anzi consolida la forza del Pd, di gran lunga il primo partito a quota 42 per cento. Qui non ci sono tentennamenti: la coalizione a sostegno di Eugenio Giani viaggia a vele spiegate, con oltre venti punti sul centrodestra di Alessandro Tomasi. E l’asse con Casa riformista, la lista del presidente composta da Italia Viva, Psi, Pri e +Europa (ottima prova, vicina alla doppia cifrea, vola oltre la maggioranza assoluta, con Avs e Movimento 5 Stelle a seguire. Siena si conferma una delle province che portano il maggior contributo al centrosinistra e in particolare ovviamente grazie al contributo del Pd: non pare semplicissimo rinunciare a una sua rappresentanza nel prossimo governo regionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it
