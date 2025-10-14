Sicurezza stradale Purcaro DEKRA | Rispetto delle regole è chiave per ridurre incidentalità
“Dai dati Istat sugli incidenti stradali con lesioni a persone relativi al 2024 emerge un quadro complesso: si registrano più incidenti e un aumento dei feriti rispetto all’anno precedente, mentre si osserva un lieve calo del numero dei decessi. La maggior parte degli incidenti continua a verificars. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Argomenti simili trattati di recente
METTI LA SICUREZZA AL VOLANTE 2025 – UNASCA PER LA SICUREZZA STRADALE Con questo obiettivo, UNASCA è partner di primo piano nel grande tour per l’educazione stradale che toccherà tutta la Liguria, coinvolgendo 4000 studenti e l’intera - facebook.com Vai su Facebook
DENNY DRIVE Autoscuola a Montefiascone. https://autoscuoladennydrive.it Professionalità e Serietà per una preparazione all'insegna della Sicurezza stradale. Per info: 0761221518 . . . #autoscuola #scuolaguida #patente #neopatentati #patentino #aut - X Vai su X
Sicurezza stradale. Toni Purcaro (DEKRA): “Più incidenti e feriti, meno morti: i dati Istat impongono riflessione profonda” - Lo ha dichiarato Toni Purcaro, Presidente di DEKRA Italia, in merito ai dati Istat sugli incidenti stradali ... meridiananotizie.it scrive
#FORUMAutoMotive, Toni Purcaro (DEKRA Italia): “Accompagnare le nuove generazioni verso un modo di muoversi più attento, consapevole e rispettoso dell’altro” - Il #FORUMAutoMotive, appuntamento di riferimento per il settore della mobilità, quest’anno porta il titolo “Automotive, Quale Futuro”. Secondo meridiananotizie.it
Purcaro (Dekra): la sicurezza stradale è rispetto delle regole - "L'Oms ci dice che ogni anno muoiono circa 1,2 milioni di persone per incidenti stradali, come se sparisse una città come Milano" ... dire.it scrive