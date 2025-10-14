Sicurezza stradale Purcaro DEKRA | Rispetto delle regole è chiave per ridurre incidentalità

Ilgiornaleditalia.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Dai dati Istat sugli incidenti stradali con lesioni a persone relativi al 2024 emerge un quadro complesso: si registrano più incidenti e un aumento dei feriti rispetto all’anno precedente, mentre si osserva un lieve calo del numero dei decessi. La maggior parte degli incidenti continua a verificars. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

sicurezza stradale purcaro dekra rispetto delle regole 232 chiave per ridurre incidentalit224

© Ilgiornaleditalia.it - Sicurezza stradale, Purcaro (DEKRA): “Rispetto delle regole è chiave per ridurre incidentalità"

Argomenti simili trattati di recente

Sicurezza stradale. Toni Purcaro (DEKRA): “Più incidenti e feriti, meno morti: i dati Istat impongono riflessione profonda” - Lo ha dichiarato Toni Purcaro, Presidente di DEKRA Italia, in merito ai dati Istat sugli incidenti stradali ... meridiananotizie.it scrive

#FORUMAutoMotive, Toni Purcaro (DEKRA Italia): “Accompagnare le nuove generazioni verso un modo di muoversi più attento, consapevole e rispettoso dell’altro” - Il #FORUMAutoMotive, appuntamento di riferimento per il settore della mobilità, quest’anno porta il titolo “Automotive, Quale Futuro”. Secondo meridiananotizie.it

sicurezza stradale purcaro dekraPurcaro (Dekra): la sicurezza stradale è rispetto delle regole - "L'Oms ci dice che ogni anno muoiono circa 1,2 milioni di persone per incidenti stradali, come se sparisse una città come Milano" ... dire.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Sicurezza Stradale Purcaro Dekra