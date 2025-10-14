Sicurezza stradale Caserta tra le province con più ciclisti morti

Casertanews.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In Italia, nel 2024, il bilancio della sicurezza stradale registra un leggero calo delle vittime rispetto all’anno precedente, ma la situazione resta critica in molte province. Secondo i dati Aci-Istat, lo scorso anno si sono verificati 173.364 incidenti con lesioni a persone, in aumento del 4,1%. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

INCONTRO Sicurezza stradale sulla S.P. 115 Troia-Foggia: incontro tra Comitato e Nobiletti - Nei giorni scorsi il Comitato Cittadino Sicurezza Stradale S. Scrive statoquotidiano.it

Tagli ai fondi per la sicurezza stradale per finanziare il Ponte. Comuni e Province contro Salvini: “Irresponsabile” - Comuni, Province e opposizioni contro il ministero delle Infrastrutture, che nei giorni scorsi ha sollecitato Anci e Upi a bloccare i cantieri di manutenzione e messa in sicurezza delle strade. Secondo ilfattoquotidiano.it

Sicurezza stradale, la Provincia apre a un incontro con i corrieri: «Siamo pronti a formarli sulla prevenzione degli incidenti» - TREVISO – La Provincia di Treviso è pronta a organizzare incontri di formazione aperti e dedicati ai corrieri che transitano nel territorio per effettuare le consegne. Riporta ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Sicurezza Stradale Caserta Province