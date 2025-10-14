Sicurezza New York Times Washington Post e Cnn si ribellano al Pentagono | No all' ultimatum di Hegseth
I principali mredia Usa hanno respinto con fermezza le nuove restrizioni imposte dal Dipartimento della Difesa alla copertura mediatica delle attività militari. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
