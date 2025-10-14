Sicurezza e legalità | l’impegno si estende al settore idrico

Anche il settore idrico, svolto dalla società del gruppo Acea, si adopera contro le infiltrazioni della criminalità organizzata e per la tutela della sicurezza e della legalità. In quest’ottica la Prefettura di Perugia e Umbra Acque Spa hanno sottoscritto un protocollo di partenariato pubblico-privato, in attuazione del protocollo quadro nazionale, siglato il 19 luglio 2023 dal Ministro dell’Interno e dall’amministratore delegato e direttore generale di Acea, Fabrizio Palermo. Tiziana Buonfiglio, amministratrice delegata di Umbra Acque, ha ricordato che "questa iniziativa rappresenta una straordinaria opportunità per la società di consolidare il rapporto con le istituzioni e di rendicontazione verso gli stakeholders. 🔗 Leggi su Lanazione.it

