Sicurezza a Fraccano una priorità Sopralluogo col Prefetto sull’Apecchiese
La sicurezza sull’Apecchiese e anche quella dei cittadini della frazione di Fraccano posta lungo la strada nel comune di Città di Castello: erano questi gli argomenti al centro del sopralluogo lungo la regionale 257 che si è svolto domenica alla presenza del prefetto di Perugia Francesco Zito, del vice aggiunto Francesca Saladino, del presidente della Provincia Massimiliano Presciutti e del sindaco Luca Secondi oltre a tecnici e delle forze di polizia. L’incontro ha avuto come obiettivo "la ricerca di soluzioni rapide ed efficaci per garantire maggiore sicurezza a un tratto di strada da tempo problematico, soprattutto nei fine settimana, quando l’intenso traffico e la velocità eccessiva rendono pericolosa la circolazione, in particolare per i residenti della zona". 🔗 Leggi su Lanazione.it
Argomenti simili trattati di recente
Sopralluogo lungo la Strada Regionale 257 “Apecchiese”, nel tratto che attraversa la frazione di Fraccano, per affrontare l’annoso problema della sicurezza stradale. Vai su Facebook
"Sicurezza a Fraccano una priorità". Sopralluogo col Prefetto sull’Apecchiese - Le istituzioni si sono impegnate ad avviare tutti gli interventi necessari a rendere la strada meno pericolosa ... Da msn.com
Sr 257 Apecchiese, sopralluogo nella frazione di Fraccano - "La priorità è la sicurezza su questa strada ed in particolare dei cittadini della frazione di Fraccano del comune di Città di Castello": è quanto dichiarato dal prefetto di Perugia, Francesco Zito, a ... Si legge su msn.com