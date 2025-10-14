La sicurezza sull’Apecchiese e anche quella dei cittadini della frazione di Fraccano posta lungo la strada nel comune di Città di Castello: erano questi gli argomenti al centro del sopralluogo lungo la regionale 257 che si è svolto domenica alla presenza del prefetto di Perugia Francesco Zito, del vice aggiunto Francesca Saladino, del presidente della Provincia Massimiliano Presciutti e del sindaco Luca Secondi oltre a tecnici e delle forze di polizia. L’incontro ha avuto come obiettivo "la ricerca di soluzioni rapide ed efficaci per garantire maggiore sicurezza a un tratto di strada da tempo problematico, soprattutto nei fine settimana, quando l’intenso traffico e la velocità eccessiva rendono pericolosa la circolazione, in particolare per i residenti della zona". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Sicurezza a Fraccano una priorità". Sopralluogo col Prefetto sull’Apecchiese