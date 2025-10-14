Siculiana Marina diventa set cinematografico per scene della nuova serie tv su Livatino di Michele Placido

Agrigentonotizie.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Siculiana Marina diventa set cinematografico per alcune scene della nuova serie tv diretta da Michele Placido, dedicata al giudice Rosario Livatino. La serie, dal titolo provvisorio "Il giudice e i suoi assassini", sarà composta da quattro puntate e prodotta da Goldenart insieme a Rai Fiction.“È. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

siculiana marina diventa setSiculiana Marina diventa set cinematografico per scene della nuova serie tv su Livatino di Michele Placido - Il sindaco Peppe Zambito: "È un’occasione speciale per far conoscere la vera bellezza del nostro borgo marinaro: un luogo scelto per il suo fascino, la sua luce e l’atmosfera autentica che si respira" ... Secondo agrigentonotizie.it

Cerca Video su questo argomento: Siculiana Marina Diventa Set