Si spacciano per incaricati Istat allarme truffe lanciato dal sindaco

Nuovo allarme truffe a Pagani, lanciato questa volta dal sindaco Raffaele De Prisco, che ha allertato i suoi concittadini nel non far entrare in casa e non fornire informazioni, a chi si presenta a casa sostenendo di essere un incaricato dell’Istat, l’istituto nazionale che si occupa di. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

ALLERTA TRUFFA ? Nelle ultime ore, nel territorio limitrofo, è stata segnalata la presenza di due individui a bordo di un'auto che si spacciano per appartenenti alle Forze dell' Ordine. (Carabinieri e Finanzieri). I soggetti avrebbero avvicinato un anzian - facebook.com Vai su Facebook

Si spacciano per incaricati Istat, il sindaco di Pagani lancia l'allarme - Lello De Prisco ha allertato i suoi concittadini a non far entrare in casa e ... Secondo msn.com

Spacciano davanti alla scuola di estetica in piena zona rossa, i cittadini lanciano l'allarme: arrestati due egiziani di 19 e 20 anni, in attesa di espulsione - Grazie ad un servizio di fattiva collaborazione tra forze di polizia e comuni cittadini, altri due malviventi sono stati assicurati alla giustizia ... Lo riporta ilgazzettino.it